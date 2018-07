Palmeiras poderia ter conseguido mais em MG

Bom resultado em circunstâncias normais, o empate por 1 a 1 do Palmeiras na casa do Atlético-MG frustrou a torcida alviverde ontem, no jogo de ida pelas quartas da Copa Sul-Americana. Com time reserva, os mineiros jogaram de igual para igual com a equipe de Felipão, que deixou para decidir a vaga no Pacaembu, no dia 10 de novembro. Um empate sem gols garantirá a passagem do Palmeiras às semifinais.

Com melhor postura em relação à atuação no clássico (derrota por 1 a 0 para o Corinthians), o Palmeiras teve alguns percalços ontem. Perdeu Valdivia, com dores na coxa esquerda, antes dos 20 minutos da etapa inicial e reclamou do pênalti em Obina que deu origem ao gol dos mineiros. Kleber fez para o Palmeiras.

Com apenas três titulares ontem, o Atlético-MG prioriza a fuga do rebaixamento no Brasileiro. Porém, até o jogo de volta com o Palmeiras, em duas semanas,Dorival Júnior pode mudar a estratégia. Caso o time mantenha a recuperação atual, o técnico deve optar pelos titulares para tentar reverter a vantagem do adversário em São Paulo.

Proposta ofensiva. Sabendo desta possibilidade, Felipão apostou numa formação ofensiva e escalou a dupla de ataque com Kleber e Luan, apoiada por Valdivia, na Arena do Jacaré. Antes do jogo, garantiu que o time iria para cima. "É um jogo diferente. Tem de decidir na casa do adversário para não correr risco em casa. Espero um comportamento melhor do que nos últimos jogos", disse o técnico.

As equipes ainda se estudavam em campo quando o Palmeiras sofreu dura baixa na armação. Aos 18, Valdivia fez lançamento de longa distância para Luan e sentiu a coxa esquerda. Em seguida, sinalizou para o banco e deixou o gramado.

Sem o chileno, o Palmeiras perdeu a principal ligação com o ataque e passou a exagerar nos chutões. O primeiro tempo, no entanto, terminou equilibrado. Dorival Júnior sentiu que o Palmeiras recuava e colocou em campo o titular Obina após o intervalo.

Quem marcou, porém, foi o Palmeiras. Aos 10 miutos, Kleber tabelou com Tinga e brigou entre os zagueiros para tirar do goleiro e marcar seu segundo gol na Copa Sul-Americana. Preocupado, Dorival colocou Diego Souza, outro titular atleticano que, assim como Obina, teve passagem conturbada pelo Palmeiras.

Aos 20, a arbitragem fez uma trapalhada que causou indignação nos palmeirenses. Lincoln arrancou pela esquerda, foi até a linha de fundo, invadiu a área e esperou a falta. O juiz marcou pênalti e se dirigia para a área quando foi chamado pelo auxiliar, que indicou impedimento assinalado tardiamente.

Sete minutos depois, em cruzamento pelo alto, Obina se escorou no corpo de Márcio Araújo e caiu na área. Marcelo de Lima Henrique marcou o pênalti duvidoso e irritou de vez os palmeirenses. Obina bateu sem chances para Deola, que teve grande atuação e garantiu o empate.