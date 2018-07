Palmeiras prepara série de homenagens para Marcos

Busto no Palestra Itália, camisa aposentada, título de embaixador da Nova Arena, jogo de despedida, livros... A série de homenagens que serão feitas a Marcos pelo Palmeiras foi confirmada ontem pelo presidente Arnaldo Tirone e também pelo diretor de novos negócios da WTorre, Rogério Dezembro.

O evento ontem que marcou o adeus de Marcos já mostrou a grandeza do goleiro. Transmissão ao vivo, cotas de patrocínio vendidas... E um presidente emocionado, que chegou até a falar "boa noite" apesar do cedo horário da entrevista.

Tirone confirmou que o Palmeiras não se esquecerá de Marcos. "A partir de hoje começamos um novo projeto para ele. Daremos o título de sócio perpétuo e homenagens vão acontecer no jogo de despedida. Vários produtos dele também serão licenciados, como livros", contou. "Pretendemos eternizar a camisa 12, mas ainda vamos falar com o nosso jurídico sobre isso. E será feito um busto do Marcos", avisou o dirigente.

Rogério Dezembro confirmou que haverá um lugar para o busto do goleiro assim que a nova Arena estiver pronta, e ainda disse que espera que ele seja o embaixador do novo estádio. "Ainda estamos conversando sobre isso, não temos pressa."

Marcos sabe bem o que representa para o futebol nacional. E não negará as homenagens que lhe foram prometidas. "Sobre aposentar a camisa 12, fiquei muito feliz. É um pouco de egoísmo querer um numero só pra mim. Camisa 1 no Palmeiras teve um monte melhor que eu, mas com a 12 acho que fui o melhor", disse, sem perder a sua simplicidade. "Acho que vocês dão muito mais moral pra mim do que mereço."

Simplicidade é mesmo uma das palavras que mais se encaixam no perfil de Marcos. Sinceridade é outra delas. E com esse seu jeito ele conquistou também torcedores de times rivais. "Sempre tentei focar que eu gosto daqui, que ganho bem, mas que dinheiro não era a maior prioridade. Queria estar ao lado de quem gostava, criar uma raiz e me tornar ídolo aqui. Quem pula de time em time talvez ganhe mais, mas não será tão lembrado. Seria legal que mais jogadores pensassem assim, que dinheiro nem sempre é tudo", ensinou.

Após o descanso que pretende tirar, para ficar ao lado da família, Marcos continuará no Palmeiras - seu cargo, no entanto, ainda não foi definido. A única coisa certa é que ele entrará em campo apenas mais uma vez, para a sua despedida, em data ainda não definida.

"Quem sabe um jogo entre o Palmeiras e Corinthians de 1999 ou 2000, ou contra o Deportivo Cali", opinou.

Único. As polêmicas sempre estiveram presente nas entrevistas de Marcos. E ele não se arrepende de nada. "Eu sei que elas davam problemas pra mim, mas sempre dormi tranquilo", ressaltou. "Muitas vezes falei muita bobagem, devia ter ficado quieto, mas nunca vim com discurso pronto, sempre falei o que o coração mandava."

Mesmo aposentando, Marcos promete não se calar. Esperando um time competitivo, ele manda um recado para Tirone. "Agora estamos torcendo, viu presidente! Estou sem contrato e vou 'cornetar'", prometeu.