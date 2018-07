Palmeiras pressionado para perder contra o Flu

O Palmeiras vai viver uma situação inusitada na tarde de hoje. Mesmo sem pretensão nenhuma no Brasileiro, entrará em campo pressionado. Vencer ou não vencer, eis a questão. Se pelo menos empatar com o Fluminense, a partir das 17 horas, na Arena Barueri, estará ajudando o Corinthians na luta pelo título. Se perder, pode ficar marcado pela suspeita de entregar o jogo para prejudicar o rival.

A situação é incômoda e só piorou após a eliminação na Copa Sul-Americana, quarta-feira. A derrota por 2 a 1 para o Goiás, no Pacaembu lotado, não foi esquecida. Ontem, um grupo de, aproximadamente, 50 torcedores protestou contra jogadores e dirigentes que, segundo a uniformizada, deveriam deixar o clube. A entrada da Academia de Futebol foi bloqueada e no local foi exibida a faixa "fechado por incompetência". Os únicos poupados foram o técnico Luiz Felipe Scolari, o goleiro Marcos, o meia Valdivia e o atacante Kleber.

Se tivesse ao menos empatado, o time estaria na final da competição e entraria em campo como um time reserva. Com o tropeço, Felipão ficou na dúvida e relacionou para a partida todos os titulares que não estão machucados. "Nosso planejamento era até o dia 8 (data da final da Sul-Americana) e aí o prazo seria curto para a pré-temporada", explicou o diretor de futebol Wlademir Pescarmona. "Já daremos férias para alguns durante a próxima semana."

As polêmicas sobre o jogo de hoje começaram há alguns dias. Após a derrota para o Goiás, Pescarmona falou que por ele o time nem entrava em campo. Depois, falou que o Corinthians não deve esperar uma ajuda alviverde.

Antonio Carlos Corcione, assessor especial da presidência e um dos membros do Conselho Gestor, convidou a torcida do Fluminense para lotar a Arena Barueri. "Pode ser o jogo do título", afirmou, lembrando que os cariocas podem ser campeões caso vençam, o Corinthians perca para o Vasco e o Cruzeiro não vença o Flamengo.

Alerta. A dúvida do Palmeiras não está apenas em ajudar o Corinthians ou não. O problema está na sua consequência. Se roubar pontos do Fluminense, o time sentirá a ira da sua torcida. A derrota para o Goiás já causou uma revolta geral dos torcedores, mas nenhuma confusão foi registrada. As organizadas já avisaram que vão protestar se o time não perder hoje. A tensão estará no ar em Barueri e o clube já solicitou reforço na segurança, não apenas no estádio, mas também na Academia de futebol.

Felipão vai manter a mesma base do time que atuou os últimos três jogos no Brasileiro. Apenas dois ou três titulares devem ir a campo. Lincoln e Edinho são desfalques confirmados. Kleber e Marcos Assunção também devem ficar de fora.

Pescarmona imagina que os jogadores que forem escolhidos por Felipão darão o seu melhor e disse que nunca viu alguém que jogou para perder, mas alertou para a força do adversário. "Contra o Fluminense, que tem um time excelente, que tem o Conca, o melhor jogador do campeonato, vai ser muito difícil."