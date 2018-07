Palmeiras: promessa de despedida honrosa

SÃO PAULO - Após a vergonha em Curitiba na semana passada, o Palmeiras só quer uma coisa nesta quarta feira, às 21h50 (de Brasília, com transmissão do estadão.com.br e acompanhamento ao vivo da rádio Estadão ESPN), no Pacaembu: encerrar a participação na Copa do Brasil de forma honrosa. Quase ninguém acredita na classificação às semifinais depois da goleada (6 a 0) sofrida no estádio Couto Pereira.

"Não estou aqui para contar história de Papai Noel: acho muito difícil", admitiu o goleiro Marcos. "Temos de entrar em campo, correr e tentar apagar a última imagem. A nossa única obrigação é honrar esse escudo que está no nosso peito e só podemos prometer vontade", disse. "Para nossa honra, temos de ganhar. E mesmo assim vai ser difícil."

O goleiro, aliás, voltou a demonstrar personalidade nesta terça-feira. Enquanto muitos jogadores se escondem em momentos adversos, Marcos não fugiu da responsabilidade. Já havia demonstrado irritação com o time em Curitiba e agora repetiu as palavras. Antes de a entrevista começar, pediu para fazer uma declaração. "Queria pedir perdão à torcida. Nós também ficamos envergonhados, nos sentimos humilhados", contou. "Tivemos de aguentar todas as gozações (de torcedores rivais), porque o jogo foi ridículo. Foi uma noite infeliz."

Com medo das reações da própria torcida, o time ficou três dias sem treinar. Nesta terça, Luiz Felipe Scolari confirmou a volta de Thiago Heleno à defesa, a manutenção de João Vítor na lateral-direita e a entrada de Chico e Wellington Paulista no meio e no ataque, respectivamente.

O público deve ser pequeno no Pacaembu. E, quem for, promete protesto. Questionado se iria ver o time caso fosse um torcedor comum, Marcos pensou bem. "Os caras (a diretoria) deviam ter abaixado o preço do ingresso. Mas eu iria, pior do que em Curitiba não vai ser."

Felipão afirmou não ligar para as críticas da torcida. "Não vou jogar a toalha por causa de um desastre."

PALMEIRAS - Marcos; João Vítor, Danilo, Thiago Heleno e Gabriel Silva; Márcio Araújo, Chico, Marcos Assunção e Lincoln; Kleber e Wellington Paulista. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

CORITIBA - Édson Bastos; Jonas, Demerson, Émerson e Lucas Mendes; Leandro Donizete, Willian, Éverton Ribeiro e Davi; Anderson Aquino e Bill. Técnico: Marcelo Oliveira.

Árbitro - Lielson Nogueira Dias (PE); Horário - 21h50 (de Brasília); TV - Band e ESPN Brasil; Rádio - Estadão ESPN (AM 700/FM 92,9); Local - Estádio Pacaembu, em São Paulo (SP).

