Palmeiras quer Riquelme como maestro em 2013

Riquelme é um sonho antigo no Palmeiras, até mesmo de gestões anteriores. Toda vez que abre as janelas de transferências, o nome do argentino é lembrado, mas nunca esteve tão fácil contratá-lo, afinal de contas, ele está sem clube e já admitiu a possibilidade de jogar no Brasil. Por isso, a diretoria monta um projeto especial para convencê-lo a defender a equipe em 2013.

Pela situação financeira, os dirigentes sabem que não conseguirão chegar aos valores salariais que o argentino deseja. Por isso, tentam montar um projeto que visa ações de marketing e porcentagem em possíveis novos patrocínios. "Estamos numa fase embrionária do projeto, por isso, temos de ter cautela", alertou um dirigente.

Mas o Palmeiras terá de agir rápido. Grêmio Cruzeiro e Santos e um time do Oriente Médio estão interessados e alguns deles já entraram em contato com o atleta. Além disso, o Boca não descarta a possibilidade de recontratá-lo, pois Carlos Bianchi está próximo de voltar a ser treinador do time argentino e é muito amigo do meia.

No início do mês, Riquelme esteve no Brasil, admitiu que quase acertou com o Cruzeiro no meio do ano e que pensa em jogar no País em 2013. Além disso, revelou que seu filho é fã de Neymar.

E existe ainda outra preocupação no clube. Amigos de Tirone admitem que o presidente não demonstra muita disposição para contratar o jogador e acreditam que isso seja por pura vaidade. "Ele acha que se o Riquelme der certo, vão dar os méritos ao novo presidente e se der errado, vão falar que a culpa é dele", disse um dirigente. O Estado tentou contato com Tirone, mas ele não atendeu as ligações.

Enquanto sonha com Riquelme, uma contratação mais humilde pode acontecer nos próximos dias. O volante Rodrigo Souto, do Jubilo Iwata, do Japão, e que já passou por Santos e São Paulo, foi oferecido, agradou e negocia sua transferência ao Alviverde.

O jogador de 29 anos tem propostas de outros dois clubes brasileiros, do Japão e do Catar, mas quer retornar ao Brasil, já que seu contrato com o Jubilo acaba no dia 31.

Ontem, o goleiro Deola prorrogou o empréstimo com o Vitória até o fim de 2013.