Palmeiras quer vitória para evitar sustos

A classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista é uma obrigação para os clubes grandes do Estado. Por isso, garantir o quanto antes a vaga - de preferência entre os quatro primeiros - é fundamental para evitar surpresas negativas. E o Palmeiras terá nos próximos dias dois jogos decisivos para garantir a sobrevivência no torneio sem sustos. O primeiro será hoje, contra o Botafogo, às 19h30, no Pacaembu.

O outro confronto será contra o Santos, domingo, também no Pacaembu. Os dois adversários estão à frente da equipe alviverde na classificação. "Sabemos que temos uma sequência complicada nos próximos dias, mas é uma boa chance de a gente engrenar de vez no campeonato", disse Wesley.

Além de ganhar os três pontos, a equipe tentará hoje fazer uma atuação convincente. Nos últimos dois jogos (vitória por 2 a 1 sobre o Paulista e empate por 1 a 1 com o São Caetano), o time saiu de campo sob muitas vaias.

O técnico Gilson Kleina se esforça para fazer seus comandados esquecerem a pressão. "Nós conversamos sobre a necessidade de o time aprender a jogar da mesma forma com ou sem o apoio da torcida. Claro que eles (torcedores) apoiando nos fazem ficar mais fortes, mas temos de aprender a jogar sem esse apoio", comentou o treinador, que deverá mudar bastante o time na partida de hoje.

Sem o zagueiro Maurício Ramos, suspenso, Vilson deverá ser recuado para atuar em sua posição de origem. Com isso, Léo Gago pode aparecer no time para jogar como volante, mas Charles corre por fora. No setor de criação, Rondinelly deverá ser testado no lugar de Patrick Vieira, enquanto no ataque Leandro ganhará uma oportunidade na vaga de Vinícius.

No Botafogo, o técnico Marcelo Veiga não poderá contar com o zagueiro Cris, que está se recuperando de uma lesão. Por outro lado, ele terá a volta do lateral-direito Daniel Borges e do zagueiro César Gaúcho.

Risco de atraso. As obras da Nova Arena podem atrasar alguns meses e, assim, existe o risco de a inauguração ocorrer só em janeiro do ano que vem. O problema está na parte da arquibancada que não pôde ser demolida porque o alvará dado ao clube pela Prefeitura foi de reforma, não de construção.

As obras da nova estrutura, que vai cobrir totalmente a parte antiga do Estádio Palestra Itália, estão demorando mais do que o esperado. Ainda assim, a construtora WTorre tenta manter o otimismo e, pelo menos por enquanto, mantém a previsão de encerramento dos trabalhos no segundo semestre deste ano.