Palmeiras renova contratos de Moisés, Tchê Tchê e Thiago Santos

O Palmeiras concluiu nesta terça-feira os trâmites de renovação de contrato de três jogadores do elenco. O meia Moisés assinou vínculo até o fim de 2020. Já os volantes Tchê Tchê e Thiago Santos prorrogaram com a equipe até dezembro de 2019. Os novos contratos, acompanhados de aumento salarial, foram divulgados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O trio se valorizou durante a conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado e levou a diretoria a propor vínculos mais longos. Moisés, trazido como reforço antes do início da temporada anterior, tinha contrato até 31 de dezembro deste ano. O volante Tchê Tchê tinha assinado permanência até maio de 2018. Thiago Santos, reforço contratado em 2015, ficaria até dezembro de 2018.

Os jogadores estão em pré-temporada junto com o restante do elenco. Tchê Tchê e Thiago Santos participaram do amistoso do último sábado com a Chapecoense, na Arena Condá. Moisés cumpre trabalho de recuperação da forma física após cirurgia no pé esquerdo e ainda não tem data prevista para atuar pelo Palmeiras em 2017.