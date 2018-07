Palmeiras sai do sufoco e chega ao mata-mata

A classificação do Palmeiras ocorreu por causa do saldo de gols, já que a equipe terminou empatada em pontos com o Sertãozinho (sete). Ontem, Luiz Gustavo abriu o placar para a equipe alviverde e Bruno Dybal aumentou a diferença no placar. Matheus Lima marcou para o Barueri, mas logo depois Juninho fez o terceiro do Palmeiras.

Hoje o Corinthians encerrará sua participação na primeira fase contra o União São João, em Araras, às 19h. Em segundo no Grupo G, com quatro pontos, dois a menos do que o União, o time precisa vencer para se classificar. Se empatar, dificilmente irá ao mata-mata como um dos melhores segundos colocados.