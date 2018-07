Palmeiras sai em busca de xerifes para sua zaga

SÃO PAULO - O Palmeiras negocia e admite sondagens por vários jogadores, mas na defesa, setor que mais preocupa Gilson Kleina, por enquanto só saíram peças. O treinador sabe que serão contratados pelos menos dois zagueiros, como havia pedido, mas aguarda aflito porque a cada dia que passa diminuem as opções no mercado. Com a dificuldade de encontrar defensores brasileiros, a diretoria olha com mais atenção para o mercado internacional.

Com a dispensa de Leandro Amaro, Thiago Heleno e Román e mais Wellington, liberado para procurar clube, Kleina conta apenas com Maurício Ramos, Henrique e Luiz Gustavo. O gerente de futebol César Sampaio conversa diariamente com empresários de todo o continente e busca jogadores em países vizinhos, que geralmente são mais baratos e muitas vezes rendem mais do que os que atuam na Europa ou no Brasil.

Foi assim, conversando com empresários, que o gerente "descobriu" Román, que chegou do River Plate para se reabilitar de um rebaixamento, mas acabou deixando o Palmeiras novamente como um dos responsáveis por mais uma queda.

Agora dois zagueiros estrangeiros estão na mira. Quem está mais próximo é o panamenho Román Torres, do Millonarios-COL. O jogador de 26 anos participou dos dois jogos contra o Palmeiras na Copa Sul-Americana deste ano.

Outro que pode chegar é o argentino Lisandro López, de 23 anos, do Arsenal de Sarandi, da Argentina. Ele já chegou a interessar ao Internacional e agradou ao comando palmeirense e a Gilson Kleina. O colombiano Mario Yepes, de 36 anos, do Milan, foi oferecido. Mas a diretoria já o descartou.

O clube está disposto a buscar reforços pela América por causa da Libertadores. O fato de os atletas falarem a mesma língua dos árbitros pode ajudar durante as partidas. O elenco conta atualmente apenas com Barcos e Valdivia como estrangeiros.

Na visão de Kleina, o Palmeiras precisa de apenas um zagueiro titular e mais um para compor o elenco. Embora defenda Maurício Ramos, o treinador gostaria de ter outro defensor para atuar ao lado de Henrique.

"O Maurício é um profissional dedicado. Ele errou em alguns jogos na reta final, mas temos de destacar que ele jogou com a musculatura rasgada e isso comprometeu sua parte técnica. Ele realmente veste a camisa e gosto dele."

Já prevendo a dificuldade que teria pela frente, a diretoria cogitou renovar o contrato do zagueiro Thiago Heleno por pelo menos mais uma temporada, mas Kleina não aceitou.

O treinador temia que o jogador não fosse um bom exemplo para os jovens da base que estão sendo promovidos.

Semana decisiva. Sampaio espera acertar pelo menos mais uma contratação ainda esta semana, porque na próxima começam as festas de fim de ano e as negociações geralmente são paralisadas.

O elenco se reapresenta no dia 3 de janeiro e até o momento o clube acertou a contratação de apenas dois jogadores: o goleiro Fernando Prass e o lateral-direito Ayrton, que será apresentado apenas no ano que vem porque até o dia 31 ainda tem contrato com o Coritiba. Kleina espera, além de mais dois zagueiros, por um lateral-esquerdo, um meia e um atacante velocista que jogue pelas pontas.