Palmeiras se classifica; Corinthians tenta vaga O Palmeiras bateu a Ferroviária, em Araraquara, por 2 a 0 e garantiu a classificação no Grupo E, com gols de Luiz Gustavo e Diego Souza. Também com campanha impecável, 6 pontos em 2 jogos, Corinthians e Juventus jogam hoje, às 16h, em Jaguariúna, em busca da vaga. Com um gol a mais (12 a 11), o Juventus pode empater. Precisando da vitória, às 21h, o São Paulo pega o Barueri. Ontem: ABC 1 x 3 Mirassol, Confiança 1 x 2 Santo André, América-SP 1 x 6 Cruzeiro, Lemense 1 x 7 Inter; Linhares 1 x 6 Rondonópolis; Aquidauanense-MS 1 x 2 União S. João.