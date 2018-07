Palmeiras sofre para vencer o Braga

O primeiro jogo oficial do Palmeiras de 2012 parecia continuação do ano passado. Na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino a equipe, além da conquista dos três primeiros pontos no Campeonato Paulista, apresentou as mesmas virtudes e defeitos da temporada passada. A bola parada de Marcos Assunção e os dribles desconcertantes de Valdivia fizeram a diferença positivamente, mas as sucessivas falhas de posicionamento da defesa ainda estão lá.

O primeiro tempo ficou marcado pelo equilíbrio. Para um time que teve apenas uma semana e meia de pré-temporada, até que o Palmeiras mostrou boa disposição. E contou com a sorte por ter marcado um gol tão cedo. Logo aos seis minutos, Marcos Assunção cobrou escanteio na cabeça de Leandro Amaro, que mandou para a rede.

O gol fez com que o Bragantino partisse com tudo para o ataque, principalmente pelas pontas. E o técnico Marcelo Veiga, ciente das dificuldades da defesa palmeirense nas bolas pelo alto, mandou o time insistir nos cruzamentos para a área. Como esperado, foi um sufoco. Para complicar ainda mais a situação, o goleiro Bruno estava nervoso e inseguro, principalmente nas reposições de bola e saídas do gol.

Mas mesmo com estes problemas, o Palmeiras conseguiu se segurar e evitar o empate no primeiro tempo. Muito graças a Valdivia, que começou meio sonolento, mas ainda na primeira etapa acordou e passou a comandar o meio de campo. Porém, alguns defeitos de 2011 foram detectados. A mania de segurar demais a bola continua. Assim como o revezamento feito pelos adversários na caça ao chileno.

Valdivia fez a diferença. No segundo tempo, o Palmeiras levou um susto aos 15 minutos quando Cicinho cometeu pênalti em Léo Jaime. Wellington bateu e empatou o jogo.

Ao invés de se abalar, o Palmeiras foi para cima. Valdiviadecidiu parar de reclamar e resolveu o jogo. No banco, Murtosa (Felipão cumpriu suspensão) tirou Tinga e colocou Maikon Leite, aos 37, para o tudo ou nada. Precisou de dois minutos para a mudança surtir efeito.

Valdivia recebeu passe de Luan, deixou o marcador para trás e cruzou na medida para Maikon Leite cabecear e marcar o gol, aos 39.

Com a vantagem no placar, Valdivia passou a dar seu espetáculo, insistindo nos dribles e segurando mais a bola. O Palmeiras venceu, mas não convenceu. Já o chileno teve boa atuação. Resta esperar para ver se ele realmente será a grande novidade de 2012 do Palmeiras.