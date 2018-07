Palmeiras sonha alto e faz proposta a Ronaldinho Gaúcho

O Palmeiras começou 2010 sonhando com título e agora termina o ano sonhando com grandes reforços. Apesar de não ter levado nada - nem a classificação para a Libertadores de 2011 -, o clube tem planos ousados e busca a contratação de duas estrelas: Adriano e Ronaldinho Gaúcho.

Veja também:

Apesar dos boatos, Ronaldinho diz estar feliz no Milan

O primeiro passo já foi dado: mandar uma proposta à Roma e ao Milan. Mas é preciso mais. Sem dinheiro, o Palmeiras precisa correr atrás de parceiros para bancar as duas contratações. "É um sonho que pode ser realizado", avisou o vice Salvador Hugo Palaia à rádio Bandeirantes. "As propostas já foram feitas. No momento está difícil, mas estamos trabalhando para isso."

Afundado em dívidas, o clube pretende diminuir a folha salarial, que gira em torno de R$ 4 milhões. Por isso, o jeito é contar com a vontade dos jogadores para conseguir trazê-los, assim como ocorreu com Valdivia este ano.

O chileno prorrogou seu contrato no Al Ain, dos Emirados Árabes, para voltar ao Palmeiras por empréstimo. Ronaldinho e Adriano também chegariam para ficar, a princípio, um ano.

A proposta aos dois foi enviada na semana passada. Eles já manifestaram desejo de retornar ao Brasil e esperam resolver tudo até antes do Natal. Para contar com Adriano, o Palmeiras está disposto a pagar, no máximo, R$ 300 mil por mês (cerca de 30% do que Ronaldinho receberia). O salário dos craques seria bancado por patrocinadores, algo parecido com que o Corinthians (que também tenta a contratação do ex-atacante do Flamengo) fez com Ronaldo.

O sonho de contar com Ronaldinho Gaúcho é antigo e o Palmeiras tentou sua contratação em julho - esbarrou nos valores pedidos pelo Milan, superior a R$ 18 milhões. Agora, imaginam dirigentes, as dificuldades serão as mesmas.