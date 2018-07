Palmeiras sugere troca de árbitro para evitar suspeitas

Já o presidente do Corinthians, Andres Sanchez, negou ontem que tenha indicado Paulo Cesar de Oliveira. Segundo assessoria da presidência do clube, Andres não participou da reunião na Federação Paulista de Futebol, na segunda-feira, nem esteve presente no sorteio dos árbitros realizado ontem na sede da entidade. "O Corinthians é contra a indicação de árbitros e nunca pediu para a Federação escalar um juiz", disse o presidente, sempre por meio da sua assessoria. O clube foi representado na reunião pelos diretores Duílio Monteiro Alves e Roberto Andrade.