Palmeiras tenta, mas acha difícil jogo contra o Inter ser anulado

SÃO PAULO - O Palmeiras tenta, mas sabe que só uma reviravolta histórica no futebol brasileiro pode fazer com que aconteça algo em relação à polêmica arbitragem de Francisco Carlos Nascimento, que anulou o gol de mão marcado por Barcos na derrota por 2 a 1 para o Internacional. O que joga contra o time alviverde é a falta de provas de que existiu ajuda externa para a anulação do gol.

Em entrevista ao Estado, o procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Paulo Schmidt, explicou que aguarda por uma denúncia do Palmeiras, mas acredita ser difícil que algo mude já que o clube não terá como provar o fato.

"Temos de esperar uma atitude do Palmeiras. É o clube que tem de provar que houve interferência externa e depois mostrar a violação da regra que caracterizaria o erro de direito. Feito isso, podemos analisar a possibilidade de impugnar o resultado do jogo", explicou o procurador.

Entretanto, Schmidt acha pouco provável a mudança do resultado do jogo ou até mesmo o cancelamento da partida. "Estou no tribunal há oito anos e isso aconteceu duas vezes só."

O Palmeiras tem até terça-feira para reunir provar e fazer a denúncia, mas o problema é consegui-las. A palavra da repórter não é o suficiente. "Estamos conversando para ver como podemos reunir provas, mas é algo quase impossível. Só se o árbitro admitir que alguém de fora o avisou. A repórter que conversou com o delegado da partida (Gerson Baluta) pode até falar que foi ela que disse, mas se o quarto árbitro (Jean Pierre Gonçalves de Lima) fala que ele viu, acabou", explicou o diretor jurídico do Palmeiras, Piraci Oliveira.

Pelo regulamento, apenas os responsáveis pela arbitragem podem interferir no resultado. O quarto árbitro, por exemplo, poderia avisar Nascimento da irregularidade. O que não pode é algo externo fazer isso, mesmo que seja o delegado da partida, já que sua função é apenas observar a atuação dos árbitros.

O Palmeiras alega que o delegado foi informado que Barcos fez o gol com a mão por uma repórter de TV e com isso avisou o quarto árbitro, que imediatamente informou Francisco Carlos Nascimento. Já a arbitragem alega que desde o início o quarto árbitro viu o lance e comunicou o árbitro da partida. "Na hora vi o lance e avisei o árbitro, que decidiu anular a jogada", disse Jean Pierre, em Porto Alegre.

Dois árbitros ouvidos pelo Estado que pediram anonimato afirmaram: mesmo que o aviso tivesse sido externo, o quarto árbitro dificilmente vai admitir, pois uma confissão causaria verdadeiro reboliço no campeonato. O jogo teria de ser cancelado.

NOVA BRIGA

Conselheiros do Palmeiras voltaram a brigar, no sábado à noite, na sede social do clube, após o jogo. Algumas pessoas ficaram feridas, mas nada muito grave. A confusão generalizada, com socos e pontapés, ocorreu no bar perto das quadras de tênis no Palestra Itália. É a terceira briga entre os grupos.