Palmeiras tropeça em estreia na ''nova casa''

Podia ter sido três, quatro, cinco a zero. Mas no caminho do Palmeiras estava o goleiro Márcio. O camisa 1 do Grêmio Prudente teve noite de gala na volta do time à Arena Barueri, a nova casa do Palmeiras possivelmente até o fim do ano - o Palestra Itália dará lugar a um novo estádio. Dispostos a assumirem a liderança, os palmeirenses criaram inúmeras chances de gol, não conseguiram aproveitar nenhuma delas, ficaram no 0 a 0 e desperdiçaram chance de dormir até mesmo no G4 do Brasileiro.

O resultado, ruim para um Palmeiras que jogou bola e merecia ganhar, só não foi pior porque o zagueiro Danilo teve velocidade de recuperação e cortou em cima da linha um chute por cobertura do atacante Wanderley, aos 27 da etapa final.

Depois de uma grande primeira etapa, com Marcos na função de espectador, e após quatro grandes defesas de Márcio do outro lado - o camisa 1 chegou a sofrer um gol de Maurício Ramos, mas a arbitragem anotou impedimento de Lincoln - o Palmeiras despencou na fase final. Nervoso, no desespero e sem qualidade, a equipe caiu como a temperatura em Barueri.

Pressão. A torcida - apenas 4016 pagantes - vaiou o time, cobrou mais empenho e pediu um novo treinador. Foi o terceiro jogo sob o comando de Jorge Parraga, que substitui, interinamente, Antônio Carlos. Apesar da cobrança, o treinador do time B deve dirigir a equipe por mais dois jogos, até a pausa da Copa. Depois, passará o posto para um técnico experiente. O presidente Luiz Gonzaga Belluzzo disse à rádio CBN que é necessário paciência para o acerto do novo treinador. "Estamos tratando esse assunto com muito cuidado. É preciso tranquilidade, temos é de reforçar o elenco", disse. "O técnico com o tempo virá. O episódio de demissão não é bom para o elenco. Temos é de ter estabilidade." Com o técnico chegará um grande atacante, que o presidente jura não ser Kléber, do Cruzeiro. "Traremos um reforço de peso. Talvez precisemos de um ou dois atacantes após a saída do Robert."

A diretoria do Palmeiras ainda confirmou a contratação do técnico Candinho. Mas para a função de gerente de Futebol.