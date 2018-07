Palmeiras, um time ainda à procura de equilíbrio

Invicto há oito rodadas no Campeonato Paulista - quatro vitórias e quatro empates - e vindo de duas derrotas na Libertadores. Esses números mostram o quanto o Palmeiras é um time instável e que ainda não passa segurança para a torcida. Vence, mas não convence, como aconteceu na última quinta-feira, quando fez 2 a 1 no Paulista sob vaias de sua torcida no Pacaembu.

O adversário de hoje é o lanterna do estadual e poderia ser uma presa fácil para os comandados de Gilson Kleina. O problema é que o Palmeiras não tem conseguido tirar proveito de situações fáceis para se impor sem sustos.

Contra o Paulista, por exemplo, mesmo com dois jogadores a mais durante a maior parte do segundo tempo, a equipe chegou a passar apuros e decepcionou quem esperava por uma goleada.

E o que faz os palmeirenses torcerem ainda mais o nariz é saber que o principal jogador do time não estará em campo. Valdivia sofreu uma lesão na coxa direita e ficará cerca de um mês longe dos gramados (leia mais ao lado).

A tendência é que, sem o chileno, Wesley volte a ganhar uma oportunidade. Caso não queira mexer muito no esquema tático, Kleina pode colocar Ronny, Tiago Real ou promover a estreia de Rondinelly.

"O time está crescendo, mas não vou vender ilusão. Estamos no caminho, mas só com o tempo para encaixar. Precisamos entender que existe um adversário e que ele tem de ser respeitado", disse o treinador.

Outra preocupação é com o ataque. Embora o time tenha desencantado na última partida, após três jogos sem fazer gol, os atacantes continuam em baixa, principalmente Kleber, que admite estar em dívida mas pede um voto de confiança para a torcida. "Ainda não joguei o que eu sei jogar", avisou.

Rivaldo sofre. Lanterna, o São Caetano demitiu o técnico Geninho e anunciou a contratação de Ailton Silva, que havia deixado o clube na quarta rodada do Paulistão. E o "novo" treinador aposta suas fichas no veterano Rivaldo que, aos 40 anos, se vê na obrigação de lutar contra a queda do time no Estadual.

"É difícil estar nessa situação, porque sempre consegui títulos na minha carreira. Nunca passei por isso", disse Rivaldo, que ainda não conseguiu vencer nos cinco jogos que atuou pelo time do ABC.

O atacante Jobson, com lesão no braço, não joga.