Palmeiras vacila e não evita 2º jogo

Parecia mais um amistoso, e desses fáceis, quando o melhor time nem se esforça muito para vencer. Mas o Palmeiras conseguiu complicar um jogo que tinha tudo para ganhar de goleada. Em Teresina, a vitória por 2 a 1 sobre o Comercial-PI não eliminou a partida de volta da primeira fase da Copa do Brasil - eles voltam a se encontrar na quarta-feira, no Pacaembu.

Luiz Felipe Scolari mandou a campo alguns reservas. Luan, Marcos Assunção, Thiago Heleno e Tinga foram poupados para o clássico contra o São Paulo no domingo. E Felipão não ficou totalmente satisfeito com quem jogou. "Nós temos de ter mais qualidade no arremate, criamos mais de cinco oportunidades. Já era para termos feito o segundo gol e agora estaríamos jogando no erro do adversário", disse o treinador no intervalo.

O Palmeiras dominou a etapa inicial, mas novamente esbarrou no velho problema da finalização. Provavelmente Felipão só vai parar de esbravejar quando a diretoria contratar o camisa 9 de seus sonhos. Enquanto isso não ocorre, ele se vira com o que tem no plantel.

Adriano anotou o seu primeiro gol com a camisa alviverde- aos 30 minutos, aproveitando de cabeça cruzamento de Valdivia - mas errou outros chutes. Kleber também deixou sua marca, logo no primeiro minuto da etapa final. Foi pouco.

O Comercial fez aquilo que se esperava dele: se a qualidade técnica não é o forte dos jogadores, ao menos eles mostraram raça. E Felipão realizou uma mudança que pode ser a responsável pelo resultado final: tirou Valdivia para a entrada do volante Chico.

A nova formação não funcionou, mas parecia que a vitória por 2 a 0 estava garantida - o Comercial não mostrava força de reação. Em uma cobrança de escanteio, porém, Rafael subiu mais que a zaga rival para fazer a festa da torcida local.

O time piauiense só queria uma coisa na noite de ontem. E, mesmo com a derrota, comemorou o fato de levar a decisão para o confronto em São Paulo.