Palmeiras vacila e só empata com o Ceará

O Palmeiras manteve a invencibilidade na Arena Barueri. Teve a chance de vencer mais uma partida no Campeonato Brasileiro, mas, no fim, vacilou, cometeu um pênalti e acabou cedendo o empate ao Ceará por 1 a 1, ontem à noite. O time palmeirense, desfalcado, criou pouco, e mais uma vez dependeu da estrela do meio-campista Marcos Assunção, encarregado de cobrar todas as faltas e escanteios. Foi dele o gol da equipe no primeiro tempo. Geraldo empatou para o Ceará. Agora o time alviverde tem 44 pontos, enquanto a equipe nordestina soma 39.

O jogo começou com Marcos Assunção cobrando falta e levando perigo à zaga cearense. Foi praticamente a única jogada ofensiva do Palmeiras. O time, aparentemente esgotado pela viagem e partida na Cordilheira dos Andes no meio da semana pela Copa Sul-Americana, errava passes e se confundia.

O campo também não ajudava os jogadores. Felipão chegou a se queixar, antes do jogo, que o gramado prejudicava sua equipe. O técnico dizia desconhecer que antes do jogo de ontem haviam sido realizadas três partidas, pela Taça Libertadores feminina e pelo Campeonato Brasileiro sub-23. Mesmo assim, a torcida apoiava o time, satisfeita com o desempenho irregular.

Se o Palmeiras atuava mais na base do entusiasmo, o Ceará nem isso. Com exceção de uma cabeçada de Magno Alves, fraca e facilmente defendida pelo goleiro Deola, o time nordestino não fez mais nada. E, depois de Lincoln perder uma boa chance na área, chutando torto, o experiente Marcos Assunção mais uma vez mostrou como se cobra uma falta com perfeição, no canto esquerdo de Michel Alves, no fim do primeiro tempo.

O segundo tempo parecia uma repetição da etapa inicial. O Palmeiras só ameaçava nas cobranças de falta de Marcos Assunção, enquanto o Ceará mostrava nervosismo. Mas a situação do jogo começou a mudar com a entrada de Reina na equipe visitante. Em sua primeira jogada, o colombiano recebeu de Geraldo e deu forte chute que venceu Deola, mas bateu na trave. O Ceará ficou mais ofensivo. Mas não conseguia acertar as finalizações. E tudo levava a crer que a equipe palmeirense conseguiria manter a vantagem mínima até o fim do jogo. Mas aos 37 minutos ocorreu o imponderável. Lançado por Geraldo, Magno Alves correu, mas não conseguiria chegar à bola antes que ela saísse. Porém, Márcio Araújo, ontem deslocado para a lateral direita, infantilmente empurrou o atacante: pênalti que Geraldo converteu, empatando o jogo.

Nos minutos finais, o Palmeiras foi à frente, na base do sufoco, mas não conseguiu chegar ao gol da vitória. Para desespero da torcida, que contava com os três pontos para manter o time sonhando com uma possibilidade remota de título e ficar mais perto da vaga na Libertadores.

Agora as esperanças da torcida se voltam para a conquista do título da Copa Sul-Americana. E o próximo desafio será eliminar o fraco Universitario de Sucre, quarta-feira, na Arena Barueri. Uma das novidades será a volta ao time do atacante Kléber, suspenso ontem.