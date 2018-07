Palmeiras vai encarar o invicto Atlético-GO O Atlético-GO, ainda invicto na temporada, será o adversário do Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. O caçula da Série A do Campeonato Brasileiro eliminou o Santa Cruz, ontem à noite, em Goiânia, com nova vitória, agora por 2 a 0, gols de Robston, de falta, e Marcão. No Recife, o time havia feito 2 a 1.