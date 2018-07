Palmeiras vence Ferroviária e mantém 100% na Copa SP

ARARAQUARA - O Palmeiras confirmou nesta segunda-feira a sua campanha de 100% de aproveitamento na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando em Araraquara, sede do Grupo E, a equipe alviverde venceu a Ferroviária, dona da casa, por 2 a 0, com gols de Luiz Gustavo e Diego Souza.

Com o resultado, o Palmeiras foi a nove pontos e assegurou a primeira colocação do grupo. Em segundo ficou o Rondonópolis-MT, que, mais cedo, goleou o Linhares-ES por 6 a 1 e chegou a seis pontos, ainda com boas chances de ser um dos oito melhores segundos colocados para avançar à segunda fase. Kaike e Valdivia fizeram três gols cada.

O Palmeiras busca um título inédito na sua história e chega credenciado com a conquista do Campeonato Paulista Sub-17 do ano passado. Seu adversário na próxima fase será o campeão do Grupo F, que tem o Monte Azul com seis pontos. O time da casa joga na terça contra o Porto e precisa de um empate para se classificar em primeiro.

O placar na Fonte Luminosa foi aberto aos 9 minutos do segundo tempo. Após falta cobrada da direita, Luis Gustavo apareceu na primeira trave para desviar de cabeça e colocar o Palmeiras na frente. Depois, aos 24, Diego Souza recebeu em velocidade e tocou na saída do goleiro.