Palmeiras vence Paulista e avança na Copa São Paulo de Futebol Júnior

ARARAQUARA - O Palmeiras venceu o Paulista por 3 a 2, em jogo encerrado no final da noite desta terça-feira, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com o resultado, o clube do Palestra Itália jogará já nesta quinta contra o Atlético-PR, em jogo que valerá uma vaga na semifinal. O time do Paraná assegurou lugar nas quartas ao derrotar o Olé Brasil por 3 a 0, também na última terça, em Ribeirão Preto.

No duelo realizado em Araraquara, o Paulista chegou a sair na frente com um gol de Taffarel, logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Com o mesmo nome do famoso goleiro tetracampeão do mundo na Copa de 1994, o jogador foi o artilheiro da equipe de Jundiaí na competição de juniores, com quatro bolas na rede.

Porém, o Palmeiras iniciou a sua reação aos 28 minutos, quando Bruno Sabiá cruzou para Bruno Dybal empatar a partida, que só foi ter o seu placar alterado novamente no segundo tempo. E a virada palmeirense aconteceu logo aos 3 minutos da etapa final, quando Guilherme Almeida completou de cabeça para o gol uma cobrança de escanteio batido por Vitor Luis.

Aos 23 minutos, entretanto, o Paulista empatou o duelo com um gol de Jefferson, que havia acabado de entrar no jogo. Ele recebeu passe de Rato e, livre de marcação, tocou na saída do goleiro para igualar o placar.

Apesar da igualdade, o Palmeiras não se abalou e fez o gol da vitória aos 31 minutos. João Denoni arriscou chute de longa distância, a bola desviou na zaga da equipe adversária e entrou nas redes.