Pâmela Rosa garante o troféu do STU Qualifying Series em São Paulo

Skatista da seleção brasileira, Pâmela Rosa mostrou que veio para brilhar nas pistas do Parque Municipal Chácara do Jockey, em São Paulo. A atleta garantiu neste domingo o troféu do Oi STU Qualifying Series com sobra na pontuação.

Com o apoio de toda a família que veio de São José dos Campos para prestigia-la, Pâmela não deu espaço para as suas adversárias e conquistou o título com a marca de 350,67 pontos. A segunda colocada, Virginia Fortes, chegou a anotar 313,00.

"Eu estou feliz demais, principalmente por poder dar esse presente para o meu pai, que está aqui na arquibancada. As meninas estão andando muito, todas que participaram fizeram manobras incríveis. Eu consegui acertar minha primeira volta limpa e depois acertei quatro manobras das cinco, o que me deixa muito feliz. Só tenho a agradecer a minha família que compareceu em peso e a toda organização do Oi STU pelo carinho e apoio com a gente", disse a campeã que garantiu a vitória no Dia dos Pais.

Se para Pâmela o resultado veio sem preocupações, do lado masculino a história foi diferente. Tiago Lemos, um dos principais nomes da competição, conseguiu se declarar campeão com uma marca apertada. Ele anotou 360,33 e seu adversário, Denis Silva, cravou 360,00.

"A final foi demais, o dia estava perfeito e todos os skatistas apresentaram um nível altíssimo. O Denis e o Lehi andaram muito, a final foi disputadíssima e eu fico muito feliz de ver todos os meus amigos andando muito. É bom para a gente que está competindo e para a galera que vem junto com a gente assistindo", disse Tiago após a vitória.

A competição, que faz parte do calendário nacional de skate, marca pontuação para o ranking brasileiro durante as quatro etapas realizadas ao longo de 2018. Os oito melhores skatistas da categoria feminina e masculina também garantem classificação para o Oi STU Open, em novembro, no Rio de Janeiro. Competição que Pâmela brilhou e garantiu o troféu no ano passado.

Confira a classificação final das categorias feminina e masculina:

Feminina:

1º Pâmela Rosa - 350,67

2º Virginia Fortes Águas - 313,00

3º Vitória Mendonça - 295,33

Masculina:

1º Tiago Lemos - 360,33

2º Denis Silva - 360,00

3º Lehi Leite - 318,01