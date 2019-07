Pan-Americanos 2019: saiba como assistir ao torneio que será disputado em Lima

Os Jogos Pan-Americanos de 2019 serão disputados em Lima, capital do Peru, entre 26 de julho e 11 de agosto, com a presença de 6.648 atletas de 41 países. Estão no programa 38 esportes e desse total, 21 ajudam o atleta a chegar mais próximo dos Jogos de Tóquio, sendo 14 delas oferecendo vaga direta para 2020. A competição terá transmissão pela TV aberta, fechada e online, através de um canal de streaming.

O Pan de Lima vai ser transmitidos pela TV Record, Record News e Sport, além do canal de streaming Play Plus.

COMO ASSISTIR AO PAN PELO PLAY PLUS

O aplicativo funciona como um serviço de (transmissão de vídeos ao vivo ou de eventos gravados. Ele também pode ser acessado pelo site do Play Plus . Existem três planos e há a possibilidade de assinar uma opção em que você pode conhecer o site gratuitamente.

QUAIS OS HORÁRIOS DAS COMPETIÇÕES?

As disputas iniciam por volta das 10h (horário de Brasília). e os jogos serão realizados até o fim da noite, pouco depois da meia-noite.

QUAIS COMPETIÇÕES VÃO PASSAR?

Como são muitos eventos simultâneos, os canais vão definir dia a dia a programação. A TV Record, que detém a exclusividade de transmissão para o Brasil, promete transmitir todos os eventos, seja na TV aberta (Record), fechada (Record News) ou streaming (Play Plus).