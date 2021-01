Pandemia de covid-19 abala novamente eventos esportivos ao redor do mundo

A situação que ocorreu no ano passado com cancelamento, adiamento e problemas para a realização de eventos esportivos internacionais está se repetindo novamente agora. O auge em 2020 foi que as três principais competições do calendário - Jogos Olímpicos, Eurocopa e Copa América de futebol - não fossem disputadas. Agora, com o crescimento dos números de casos e mortes por covid-19, muitos torneios já estão sendo postergados.

A pandemia fez um grande estrago no esporte no ano passado e já começa 2021 provocando problemas em diversos eventos. A princípio, a Olimpíada em Tóquio está mantida, assim como duas competições continentais importantes de futebol, como a Eurocopa e a Copa América. Mas o cenário de 2020 começa a ser repetir em muitas modalidades. Confira abaixo as principais mudanças até o momento.

Fórmula 1

A temporada começaria na Austrália em 21 de março, mas a organização informou que as provas naquele país e na China (marcada inicialmente para 11 de abril) serão adiadas por causa das restrições que as duas nações estão colocando para os viajantes. A princípio o calendário está mantido, mas no ano passado, dos 22 GPs previstos inicialmente, apenas 17 foram realizados.

Surfe

A WSL (Liga Mundial de Surfe, da sigla em inglês) cancelou a etapa de Sunset, no Havaí, que seria disputada entre 19 e 28 de janeiro. Também adiou a etapa em Santa Cruz, na Califórnia, que estava programada para 2 a 12 de fevereiro, por causa do aumento de casos de covid-19 no estado americano e pela dificuldade de deslocamento internacional dos surfistas.

Futebol

Na Inglaterra, onde a pandemia está muito forte, diversas partidas do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra foram suspensas. Apesar da situação preocupante no continente, a Uefa não cogita no momento modificar a data de realização da Eurocopa, prevista para 11 de junho a 11 de julho.

Basquete

Principal liga do mundo, a NBA está sofrendo com o fechamento de centros de treinamentos de equipes e reagendamento de partidas da temporada que começou em dezembro. Já a NHL, de hóquei sobre gelo, adotou um calendário reduzido e reorganizou geograficamente as divisões para tentar lidar com o crescimento vertiginoso da pandemia nos Estados Unidos.

Tênis

Depois de diversos eventos cancelados em 2020, o Aberto da Austrália está confirmado para 8 a 21 de fevereiro sob muita expectativa. A organização adotou rígido protocolo com o objetivo de realizar o Grand Slam. Os tenistas que vão participar precisam chegar com antecedência no país e realizar uma quarentena obrigatória de 14 dias em Melbourne.

Handebol

O Mundial masculino está sendo disputado no Egito e as seleções estão dentro de uma "bolha" para tentar evitar a contaminação. Pelas medidas adotadas, as equipe só podem sair dos hotéis para treinar e jogar, para evitar risco de contágio. Mesmo assim já foram detectados diversos casos de covid-19 entre atletas e comissão técnica.