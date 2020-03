'Pandemia expõe integrantes da comunidade esportiva a riscos', diz CBAt

A nota publicada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), neste sábado, ganhou o apoio também das Confederações de Basquete, Judô e Atletismo. Todas deram suporta à entidade maior em sua posição de pedir o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho deste ano. A sugestão é que o grande evento seja remarcado para julho de 2021.

"A Confederação Brasileira de Atletismo se manifestou, neste sábado, em favor da posição divulgada pelo Comitê Olímpico do Brasil pelo adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio por causa da pandemia do covid-19. A pandemia não tem permitido a realização de qualificações e treinamentos no caso do atletismo, assim como no de outros esportes, e expõe a riscos os integrantes da comunidade atlética", registrou a CBAt.

A entidade apoiou também a sugestão da nova data, para o próximo ano. Inicialmente, as entidades internacionais cogitavam realizar a Olimpíada ainda em 2020, em dezembro. "Apoiamos totalmente a colocação do COB. Neste momento, o mais importante é a saúde de nossos atletas e de toda a comunidade atlética no mundo", disse o presidente do Conselho de Administração da CBAt, Warlindo Carneiro da Silva Filho.

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) reforçou a nota. "A Confederação Brasileira de Basketball concorda com o COB e acredita que o melhor a se fazer é adiar os Jogos Olímpicos, em prol da coletividade e da qualidade do evento. E parabeniza o Time Brasil através de seu presidente, pela coragem em expor sua posição."

O mesmo fez a entidade que rege o judô nacional. "A CBJ está junto com o COB nessa defesa do adiamento dos Jogos Olímpicos e parabeniza o presidente Paulo Wanderley pela coragem e liderança. O momento é de cuidarmos da saúde mundial para o melhor bem individual e universal."

Também se manifestaram neste sábado, as confederações de skate, canoagem e tênis. "A Confederação Brasileira de Skate (CBSk) manifesta apoio ao COB e reforça que, no atual momento, toda a comunidade do skate deve permanecer em casa."