Panizo vence etapa e lidera Volta Ciclística de SP

"A subida foi dura demais. Agradeço a Deus pela vitória. Dei o máximo para ganhar esta etapa, pois sabia que era minha última chance. Agora é manter o ritmo e terminar bem a parte final da prova", afirmou Panizo, de olho no título da competição. "A etapa final é de muita velocidade e preciso ficar atento com acidentes e fugir de qualquer tipo de problema. Ainda não está nada decidido".

Com os resultados deste sábado, Panizo soma 23h51min14s na classificação acumulada, com 54 segundos de vantagem sobre Magno Nazaret, segundo colocado geral e quinto na oitava etapa. Renato Seabra, companheiro de equipe de Panizo, ocupa o terceiro lugar, a 59s do líder.