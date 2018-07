Para Alonso, chuva deixará GP do Brasil mais 'divertido'

SÃO PAULO - Com o campeonato da Fórmula 1 já definido nesta temporada, o espanhol Fernando Alonso aposta na chuva para deixar o GP do Brasil mais "divertido e interessante" neste domingo, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

"Acho que a chuva vai abrir novas possibilidades para todo mundo. Se não chover, nós já sabemos mais ou menos em quais posições os pilotos vão terminar. Mas, se chover, ninguém saberá quem vai estar mais competitivo amanhã (domingo). Mais carros vão entrar na briga. Será mais divertido e a corrida ficará mais interessante para os pilotos e para as equipes", previu o piloto da Ferrari, que largará em quinto neste domingo.

Alonso atribuiu a colocação no grid à constante dificuldade da equipe de mostrar bom desempenho nos treinos deste ano. "Nosso carro costuma ser mais lento nas duas ou três primeiras voltas. É por isso que geralmente vamos mal nos treinos e também nas corridas logo após as paradas nos boxes. Mas depois ganhamos ritmo e vamos ficando mais rápidos no final das provas".

Conformado com o baixo rendimento da Ferrari em 2011, o espanhol minimizou a briga pelo vice-campeonato, contra o favorito inglês Jenson Button e o azarão australiano Mark Webber. "Acho que será muito difícil brigar pelo vice-campeonato. Tirar 11 pontos de diferença para Jenson em uma corrida normal é muito difícil. Não vou largar pensando no campeonato, na briga pelo vice. O resultado que eu alcançar será bem-vindo".

Com 245 pontos na classificação geral, Alonso está a dez de Button e tem 12 de vantagem sobre Webber. Líder disparado e campeão antecipado, o alemão Sebastian Vettel soma 374 pontos.