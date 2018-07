Para avançar, Fluminense desafia a lógica

RIO - O Fluminense vai em busca de mais uma missão improvável. O clube que ficou marcado em 2009 por uma fuga do rebaixamento tida como impossível precisa jogar como ainda não fez este ano e de quebra contar com um pouco de sorte para seguir vivo na Libertadores. Apenas uma vitória sobre o Argentinos Juniors, nesta quarta-feira, às 21h50, em Buenos Aires, somada a um tropeço do Nacional, no Uruguai, para o América, do México, classifica os tricolores para as oitavas de final.

Eis a matemática do Fluminense: em caso de vitória do Nacional, acaba o sonho. O empate dos rivais força o Fluminense a vencer por dois gols de diferença. Vitória do América e triunfo simples sobre os argentinos resolvem a questão.

Para o técnico Enderson Moreira, o mais importante é controlar a ansiedade. "Temos de estar focados primeiro em vencer. Não adianta pensar no segundo gol se a gente não buscar o primeiro gol com tranquilidade", ponderou o comandante.