Para Barcelona, expectativa de mais novidades Todas as equipes introduziram modificações em seus carros no GP da Turquia, mas o que surpreendeu a todos é que os maiores avanços ficaram para a próxima corrida, dia 22, em Barcelona. "Na Espanha vamos ter importantes novidades no nosso carro, com o que espero encostar na Red Bull", disse Fernando Alonso, da Ferrari. Nico Rosberg também confirmou que o verdadeiro pacote técnico da Mercedes será apresentado em Barcelona, assim como Lewis Hamilton, da McLaren.