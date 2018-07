Para Blair, eventos dão chance ao crescimento Mais do que eventos esportivos, os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo são plataformas econômicas para atrair investimentos em diferentes setores. A constatação é do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, durante Fórum Econômico Global na América Latina, no Rio. Blair citou as Olimpíadas de Seul (1988), Barcelona (1992) e Sidney (2000) como exemplos bem-sucedidos de eventos que mudaram os patamares econômicos das cidades-sede. O ex-primeiro-ministro britânico, que participou da organização dos Jogos de Londres, em 2012, também destacou os investimentos em infraestrutura, aumento de postos de trabalho e a chance de melhorar a percepção do resto do mundo em relação aos países que recebem os eventos.