Para Button, Alonso seria parceiro ideal Se fosse feita uma pesquisa entre os pilotos da Fórmula 1 e lhes garantissem o sigilo das respostas, com certeza a grande maioria diria que o piloto com quem não gostaria de compartilhar a equipe é Fernando Alonso. E se o time fosse a McLaren, o eleito seria Lewis Hamilton. Pois não é que existe um piloto que não apenas aceita o desafio de correr com Alonso como afirma ser essa a sua primeira escolha.