Para chegar bem em 2016, um novo laboratório Para o responsável pelo programa antidoping do Comitê Olímpico Brasileiro, o médico Eduardo De Rose, o Ladetec tem todas as condições de chegar ao nível exigido para os Jogos, "desde que o governo federal implemente um novo laboratório". Atualmente, os exames são distribuídos por sete salas diferentes, em três andares, no Centro de Tecnologia da UFRJ, na Ilha do Fundão.