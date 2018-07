Para delegado, quebra-cabeça está quase pronto "Pelos depoimentos até agora, me parece que o disparo foi feito pela própria vítima. A única contradição é se ele (Adriano) manuseou a arma ou não antes do disparo", disse no início da tarde o delegado de plantão da 16ª DP, Carlos Cesar Santos. Ele já tinha ouvido o depoimento de três mulheres e do tenente Julio Cesar Barros de Oliveira, que estavam no carro.