Para desespero de Ronaldo, clube vai treinar 7 dias em Itu

Em sua última entrevista coletiva do ano pelo Corinthians, Ronaldo até perdeu a fala ao ser perguntado se estava preparado para a nova pré-temporada, em Itu, local preferido de Mano Menezes para treinos. "Já está estragando meu final de ano", brincou o Fenômeno, que não gosta da reclusão, mas que terá de fazer novo sacrifício. Isso porque o técnico Tite confirmou uma semana de treinos ali. O elenco se reapresenta no dia 3, no Parque Ecológico e, à noite, embarca para a cidade, onde treina até dia 10.

Ronaldo, porém, chegará um dia depois. Por problemas particulares, o camisa 9 só vai para Itu no dia 4. Na capital serão apenas cinco dias de treinos até a estreia no Paulista, dia 16, diante da Portuguesa.

Na reapresentação do elenco, Tite espera contar com os reforços. O zagueiro Wallace foi o primeiro contratado. Mas o clube espera por nomes de impacto, como o atacante Adriano, que já acertou os salários, mas ainda não conseguiu a liberação.

Cristian e Marcinho também estão cotados para vestir a camisa corintiana em 2011. O zagueiro Luisão é sonho e Fábio Santos pode ser o reserva de Roberto Carlos. Por outro lado, o goleiro paraguaio Bobadilla, que nunca jogou com a camisa corintiana, deve se transferir para o Junior de Barranquilla, da Colômbia.

Já o Palmeiras trocou o período de pré-temporada no interior por treinos na capital paulista. A pedido de Felipão, o time não sairá de São Paulo. O clube esperava anunciar o volante Chicão nesta semana, mas deve ter seus planos frustrados. O atleta do Atlético-PR deve ir para o Betis, da Espanha.

O Santos tenta acertar com Charles, volante do Lokomotiv, da Rússia. O jogador, de 25 anos, foi indicado pelo técnico Adilson Batista, com quem trabalhou no Cruzeiro em 2008.

Segundo o diretor de futebol do Santos, Pedro Luis Nunes Conceição, "faltam apenas detalhes" para Charles ser anunciado como reforço santista - o empréstimo será de 1 ano. O clube aguarda pelos exames médicos, uma vez que o atleta operou recentemente o joelho esquerdo e ainda se recupera em Belo Horizonte.

O São Paulo não tem pressa para renovar o contrato de Lucas e nem teme ficar sem ele. O clube já ouviu do empresário do meia, Wagner Ribeiro, e do próprio jogador que sua vontade é continuar no Morumbi. O garoto não pretende criar caso.