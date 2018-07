Para diretoria do Santos, elenco já é suficientemente forte

SÃO PAULO - Sem nenhuma contratação no início da temporada, o torcedor não deve ter grandes expectativas para a montagem do elenco, já que a diretoria do Santos não conduz nenhuma negociação e considera o elenco atual bom. Somente jogadores que estavam emprestados e atletas recém-promovidos da base deverão ser aproveitados nos primeiros meses.

Segundo o vice-presidente Odílio Rodrigues Filho, o clube sempre está de olho no mercado. "O elenco atual é bom, mas não está fechado. Toda segunda-feira nos reunimos com a comissão técnica para avaliar nomes. Estamos atentos e só vamos negociar com jogadores que se enquadrem à nossa política de contratações", afirmou.

O cartola revelou que o Sport manifestou interesse no zagueiro Bruno Aguiar. "Eles nos procuraram querendo o Bruno por empréstimo. É uma negociação que está sendo avaliada. Temos de ouvir a comissão, o jogador e decidir o que é melhor para todos."

O Coritiba se manifestou sobre a frustrada negociação do lateral-direito Jonas com o Santos. O presidente do clube, Vilson Ribeiro de Andrade, afirmou que a divergência não foi pela prorrogação do empréstimo de Maranhão, mas sim pelos valores da compra dos direitos federativos do atleta. Já o vice-presidente do Santos garante que ninguém da diretoria havia dado a negociação como certa. "Nossa política é de se pronunciar só quando tudo está certo. Houve, sim, um desencontro de valores. Não foi só a questão do salário do Maranhão", frisou.