Para domar o Acaso

Dito e feito. Como os donos da bola definiram que a lista de outubro valeria para o sorteio de sexta-feira na Costa do Sauipe, para apontar os oito integrantes do Pote 1, se deparou com enrosco danado e cantado. Afinal, terá nesse bloco Colômbia, Bélgica e Suíça, por exemplo, com histórico modesto em Copas. Ao contrário dos outros cinco, todos já campeões no mínimo uma vez.

Qual o rolo, então? A possibilidade de uma das chaves, pelo menos, contar com várias seleções fortes, candidatas ao título, e com alguma aglutinar equipes meia-boca, sem maiores atrativos. Isso levaria a desequilíbrio técnico e eventualmente a prejuízos financeiros para as sedes. Mancada constatada e mantida em grande parte, pois a Fifa parece palavra de rei: não volta atrás.

Conversa vem, conversa vai, assessores, dirigentes, organizadores e outros experts que se encontram na Bahia trataram de dar uma mãozinha, ou uma controlada no Acaso, que deve prevalecer quando saírem as bolinhas. Montaram um quebra-cabeça de 3 mil peças para evitar desníveis. A sequência é tão complicada que até os pais da ideia tiveram dificuldade para expô-la nas entrevistas de ontem. Uma salada.

A torcida é para não se juntarem peixes graúdos na primeira fase. Daí se entende o fato de o Pote 4 inicialmente contar com 9 representantes da Europa, até que um se mude, por sorteio, para o Pote 2, que por ora abriga sete concorrentes. A lógica indicava a França, por ser a menos bem colocada no ranking na região, a juntar-se às bolinhas de africanos e dois sul-americanos restantes. E seja o que Deus quiser.

Mas, sabe como é, os Bleus foram campeões em 1998 e pegaria mal relegá-los àquela situação, sem nenhuma chance para sorte melhor. Optou-se pelo deslocamento, só pra atrapalhar as ações do Imponderável. Porém, se o danado do Acaso cismar de fazer arte e os franceses forem puxados, por alguma mão travessa, para o bendito Pote 2, não terá valido nada a manobra. Ou nele pode ir a Inglaterra ou a Itália...

A Fifa teria evitado o nó em pingo d'água se viesse a público e dissesse: "Pessoal, são oito cabeças de chave, temos os oito campeões do mundo garantidos, então são eles que ficam à frente. Mãos à obra." Sem choro. Ficou nessa de dar força para o ranking e arrumou sarna pra se coçar. Poderia, também, criar graduação com base em retrospecto em participações em Copas para definir cabeças de chave. Papo furado.

A Fifa torceu o nariz para solicitações de que não haja jogos à uma da tarde. Pedido justo, porque os atletas serão expostos a sobrecarga física. E, por acaso, valeu pra algo? Ilusão. Os doutos cartolas lembraram que isso já ocorreu em edições anteriores, como no México e EUA.

Bom, agora já era, e o negócio é torcer para que nenhum dos rapazes tenha insolação ou algo pior. E, também, rezar para que o Brasil seja abençoado na cerimônia de depois de amanhã. Com a sorte que o Felipão tem, não duvido que nossa turma pegue Argélia, Irã e Bósnia.

Vai, Ponte! O Pacaembu, palco tradicional e o mais querido de São Paulo, hospeda a Ponte hoje à noite, no duelo de ida da final da Sul-Americana. A Macaca é franco-atiradora diante do Lanús e não me surpreende se complicar os argentinos. Que os bons fluidos de tantas decisões ocorridas no "Paulo Machado de Carvalho" encantem a veterana.

Pedro Rocha. Craque virou palavrinha fácil para qualquer jogador com pouco mais de habilidade. Mas, quando era usada com parcimônia e rigor, se aplicou a Pedro Rocha. Boa viagem, astro, ídolo, cavalheiro!