Para Fabuloso, pênalti foi duvidoso

O sexto gol de Luis Fabiano em três partidas deram a certeza à torcida do São Paulo de que o Fabuloso voltou. O gol no Morumbi foi de pênalti, mas a jogada que originou a falta foi numa arrancada típica do camisa 9, que ontem foi a referência absoluta no ataque tricolor.

Após a vitória na superação. Luis Fabiano esbanjou confiança no time. "Espero que este jogo seja um marco e uma virada para voltarmos a conquistar títulos neste ano", disse ele. "Vamos manter a humildade e os pés no chão, mas acho que desse jeito o São Paulo é forte candidato a buscar o título paulista."

No ano, com a ajuda dos quatro gols marcados sobre o Independente-PA pela Copa do Brasil, o Fabuloso soma 7 gols em 7 partidas disputadas. Depois de ficar afastado dos gramados por um mês e meio ao sofrer estiramento na coxa direita, o atacante volta a mostrar a disposição e o faro de gol característicos.

No lance do pênalti, ele admite que sobrou malandragem. Acionado por Lucas, chegou antes de Rafael e deu um toque à frente do goleiro antes de cair na área. Ao explicar a jogada, não escondeu o sorriso. "No meu ponto de vista, o pênalti foi discutível (risos). Pulei, deixei a perna e o Rafael acabou tocando em mim. Mas, se eu não pulo, ele me mata."

Em sua segunda passagem pelo Morumbi, por sinal, Luis Fabiano tem sido carrasco em clássicos contra o time da Vila. Pela rodada final do último Brasileiro, o Fabuloso havia marcado duas vezes na vitória por 4 a 1 sobre os reservas santistas.

Liderança. Tão importante quanto a ajuda em campo, tem sido sua contribuição para a mudança de postura do time. Líder no elenco, Luis Fabiano tomou para si a braçadeira de capitão na ausência de Rogério Ceni, "Temos de manter esta solidariedade em campo, porque é assim que os times conquistam títulos", ressaltou.

A boa atuação, no entanto, ainda não deixou o matador são-paulino satisfeito. "Tenho muito a mostrar. Posso melhorar bastante. Espero que nos próximos meses possa estar na minha forma física ideal. E, estando em condições perfeitas, tenho certeza que os gols vão sair."

Quando atuava no Sevilha, Luis Fabiano caiu nas graças de Dunga e acabou titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo, em 2010, na África do Sul. Ontem, diante de Mano Menezes, deu mostras de que pode voltar a ter uma boa sequência, mas evitou projetar novas oportunidades com a camisa amarelinha. "Acho que é precipitado pensar em seleção novamente, ainda tem algumas coisas faltando. Ainda tá cedo."