Para Fifa, a história do futsal começa apenas em 1989

SÃO PAULO - A Fifa quer apagar os vestígios dos primeiros Mundiais de futebol de salão. A entidade assumiu o comando do esporte em 1989, mas a Fifusa (Federação Internacional de Futebol de Salão) já havia realizado duas edições do Mundial - em 1982, no Brasil, e em 1985, na Espanha. Ambas foram ganhas pelo Brasil, que tem seis estrelas em sua camisa, acima do brasão da CBFS (Confederação Brasileira de Futsal). As outras quatro, de Mundiais Fifa, referem-se aos títulos de 1989 (Holanda), 1992 (Hong Kong), 1996 (Espanha) e 2008 (Brasil).

A entidade determinou que o Brasil retire duas estrelas dos uniformes que serão vestidos no Mundial da Tailândia, que começa amanhã. Contrariado, o presidente da CBFS, Aécio Vasconcelos, diz que é impossível cumprir a exigência a tempo e salienta que as peças foram pré-aprovadas por um inspetor da Fifa antes do embarque da delegação.

Eleito o melhor jogador do Mundial de 1982, disputado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, Jackson está desgostoso com essa tentativa de adulteração da história. "A vaidade das instituições não pode estar acima do passado do esporte. Se pensasse na coletividade e no universo dos praticantes do futsal, a Fifa jamais exigiria isso."

A Fifusa era comandada na época da realização do primeiro Mundial por Januário D’Aléssio, que foi também dirigente do Palmeiras. Em entrevista ao Estadão, ele já manifestava contrariedade com as investidas da Fifa, então presidida por João Havelange, sobre a modalidade. "Acho que todos estão vendo que não preciso responder às declarações espúrias do Havelange, que tem como único objetivo prejudicar a Fifusa. O público já respondeu por mim", afirmou o cartola, referindo-se ao grande sucesso que o evento alcançou, reunindo mais de dez mil espectadores no Ibirapuera, além de sua capacidade máxima.

NENHUM CRUZEIRO

Jackson, hoje proprietário de uma loja de artigos esportivos no Pampulha Iate Clube, em Belo Horizonte, lembra que D’Aléssio foi o responsável pelo empurrão inicial, ajudando o esporte a se tornar aquilo que é hoje.

"O salão não tinha imprensa nenhuma. Nenhum repórter cobria nossos jogos, não aparecíamos em lugar algum. O Januário batalhou muito e conseguiu realizar um evento com dez seleções. Se não fosse ele, a gente jogaria no nosso cantinho de sempre. Até hoje somos lembrados por aquilo que fizemos", disse o autor do gol da final do primeiro Mundial, contra o Paraguai.

Jackson, naqueles tempos gerente do Banco do Estado de Minas Gerais, recorda que não ganhou um cruzeiro da CBFS por sua participação no torneio. "Espero que ao menos não apaguem nossa estrela da camisa."

Confira a lista de campeões:

1982 - Campeão: Brasil

1985 - Campeão: Brasil

1988 - Campeão: Paraguai

1989 - Campeão: Brasil

1992 - Campeão: Brasil

1996 - Campeão: Brasil

2000 - Campeã: Espanha

2004 - Campeã: Espanha

2008 - Campeão: Brasil