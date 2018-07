Para FPF, medalha que Marin guardou no bolso era presente

A cena, flagrada pelas imagens da tevê e divulgada na internet, teve grande repercussão. Marin não se pronunciou sobre o seu ato. E a Federação Paulista de Futebol (FPF) disse que a medalha foi um presente de Marco Polo Del Nero, presidente da entidade, ao dirigente.

Segundo a assessoria de imprensa da FPF, é normal que dirigentes recebam medalhas como cortesia nas cerimônias de entrega da taça ao campeão.

O diretor das categorias de base do Corinthians, Fernando Alba, afirmou ao Estado que todos os atletas receberam medalhas, entretanto, alguns membros da diretoria e da comissão técnica ficaram sem a premiação. Um representante da FPF disse para Alba que a entidade errou no cálculo do número de medalhas e que fez menos do que o necessário.