Para Jorginho, liderança e invencibilidade fazem do Vasco o time a ser batido

"Somos a bola da vez, todo mundo quer ganhar da gente", comentou o treinador na véspera do duelo com o Atlético-GO, neste sábado, em Vitória. "Temos que ter atenção e cuidado. O Atlético-GO é uma equipe muito bem organizada, forte no contra-ataque e bastante competitiva. Será um grande jogo."

Se não perder para o adversário deste sábado, o Vasco igualará o recorde histórico do clube, de 1945/1946. Para isso, no entanto, Jorginho terá que superar a ausência de seu principal jogador, Nenê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O treinador fez mistério sobre a escalação, inclusive em relação ao retorno de Madson, que se recuperou de lesão e pode voltar na vaga de Yago Pikachu.

"Temos conversado bastante sobre quem entrará no lugar do Nenê. Temos algumas possibilidades, mas só vamos divulgar o time titular amanhã. Podemos atuar no 4-4-2 ou no 4-2-3-1, que é uma variação que costumamos fazer no segundo tempo das partidas. Em relação ao Madson, ele já possui condições de jogo, está pronto. É bom lembrar que temos o Pikachu também, que vem atuando muito bem. É muito bom poder contar com os dois no elenco", disse.