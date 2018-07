Para Levir, Fla-Flu sem gols foi como 'dançar com a irmã'

"Pena que ficamos naquela coisa meio sem graça de dançar com a irmã, por causa do placar zero a zero. Mas no próximo Fla-Flu em São Paulo nós vamos vencer", comentou o técnico do Fluminense.

Para ele, o clima no Pacaembu lembrou uma tradicional celebração dos brasileiros no exterior. "É uma oportunidade de os torcedores verem o time jogar. Quando eu morava no Japão e tinha o Brazilian Day, eu ia. É uma aproximação interessante. Pelas dificuldades do nosso calendário e por incompetência nossa também, precisamos jogar aqui."

A partida foi apenas a terceira de Levir como técnico do Fluminense. Ele estreou na vitória dos reservas sobre o Criciúma, pela Copa Sul-Minas-Rio, e depois comandou o time no empate em 1 a 1 com o Botafogo.

Na quarta, o Flu enfrenta o Inter por uma vaga na final da Sul-Minas-Rio, mas Levir não acredita que o time estará melhor. "Não tem como falar de evolução de quarta para domingo. O clássico transforma o jogo, os jogadores se empenham. Não tem muito parâmetro para analisarmos. Vamos demorar (para evoluir), mas não muito, se houver uma conscientização geral do grupo."