Para Massa, barulho do motor vai 'piorar' Fórmula 1 em 2014

SÃO PAULO - Em entrevista ao programa Altas Horas, da Globo, veiculada na madrugada deste domingo, o brasileiro Felipe Massa criticou os novos motores da Fórmula 1. Isso porque os V6 turbo não fazem o mesmo barulho dos antigos motores V8 e isso deverá causar estranheza do público, uma vez que não há mais o tradicional ronco.

"O barulho é muito pior do que era, acho que mais para quem assiste. O barulho de um Fórmula 1 é impressionante. Vai dar uma pioradinha, eu acho", comentou o brasileiro. "A gente corria com um V8 aspirado e hoje em dia a gente está usando um V6 1.6 turbo. É uma mudança muito grande pra todo mundo", explicou.

Na temporada que se inicia no próximo dia 16 de março, com o Grande Prêmio da Austrália, Felipe Massa vai correr de Williams após oito temporadas pela Ferrari. Na nova equipe, pretende viver um recomeço depois de não conseguir terminar o Mundial de Pilotos nenhuma vez entre os cinco primeiros nos últimos cinco anos.

"Estou muito feliz. Eu estava precisando de uma mudança. Tudo muda. Regulamento muda para todas as equipes, com motor diferente. Então acho que é um recomeço do zero para todo mundo. Trabalhar para fazer um ano muito melhor daqueles que a gente conseguiu no passado e não muito nos últimos anos. Vamos trabalhar para voltar a vencer corridas e disputar o campeonato", disse ele.