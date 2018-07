Para Massa, decepção. Para Rubinho, otimismo

O vencedor do GP da Turquia em 2006, 2007 e 2008, largando sempre na pole position, Felipe Massa, não escondeu a insatisfação com o décimo lugar no grid. Com os avanços incorporados à Ferrari, desejava largar mais à frente. "Na primeira parte do treino (Q1) meu carro estava lento com os pneus duros e pedi um jogo mole a fim de me garantir no Q2, mesmo sabendo que isso me prejudicaria no Q3." Massa precisou trocar o motor antes da classificação e corre com a mesma unidade da Malásia e China.

Com apenas um jogo de pneus moles no Q3, o brasileiro arriscou numa freada e perdeu tempo. "Vi que não melhoraria e voltei lento para os boxes a fim de economizar aquele jogo de pneus." Como Alonso, disse que os novos posicionamentos dos canos de escape e aerofólios dianteiro e traseiro tornaram o carro "mais rápido e equilibrado".

Barrichello ficou feliz com o 11º lugar. "Posso começar a corrida com um jogo (de pneus) novo, o que pode me favorecer ." Sua meta é conquistar os primeiros pontos para a Williams. "Nunca estivemos numa situação melhor este ano. Mas infelizmente longe da que planejávamos."