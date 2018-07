Para matar saudade: Fla-Flu de 1963 pelas lentes do Canal 100

São Paulo recebe neste domingo um Fla-Flu. Será no Pacaembu, domingo, às 16h. O clássico mais charmoso do futebol brasileiro, eternizado pelos textos de Mário Filho e Nelson Rodrigues, ocorre fora do Rio por um simples motivo: não há estádios na cidade em condições de receber o jogo. O Maracanã é ocupado pelos Jogos Olímpicos e outros compromisso, assim como o Engenhão, que passa por nova reforma também para a Olimpíada.

Cerca de 10 mil ingressos dos 37 mil já foram vendidos na quinta-feira, quando as bilheterias do Paulo Machado de Carvalho foram abertas. Para você matar saudade do Fla-Flu, selecionamos um jogo do Cariocão de 1963, mostrado pelas lentas atentas e inesquecíveis do Canal 100, eternizado nas lembranças de quem gosta de futebol.

RESUMO DA DECISÃO DE 1963

Foi em 15 de dezembro de 1963, pelo returno, que Fluminense e Flamengo se enfrentaram no Maracanã. Foi o maior público já verificado em jogos entre dois clubes, quando as bilheterias registraram 177.656 pagantes. Acrescentando-se a esse número os 16.947 espectadores que não pagaram ingresso, o total foi de 194.603 pessoas . "Neste jogo, mais de 20% da população do Estado da Guanabara esteve presente. 210 mil pessoas compareceram para assistir o maior Fla x Flu da história", de acordo com o Canal 100.

Escreveu Nelson Rodrigues: '...OS VIVOS SAIRAM DE SUAS CASAS E OS MORTOS DE SUAS TUMBAS PARA ASSISTIR O MAIOR FLA x FLU DE TODOS OS TEMPOS..."

FICHA TÉCNICA

Flamengo 0 x 0 Fluminense

Campeonato Carioca - 2º Turno

15/12 - Estadio: Maracanã - Rio de Janeiro

Flamengo: Marcial, Murilo, Luís Carlos, Ananias, Paulo Henrique, Carlinhos, Nelsinho, Espanhol, Airton, Geraldo e Oswaldo II. Técnico: Flávio Costa.

Fluminense: Castilho; Carlos Alberto Torres, Procópio, Dari e Altair; Oldair e Joaquinzinho; Edinho, Manoel, Evaldo e Escurinho. Técnico: Fleitas Solich.