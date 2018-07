Para Mourinho, reação de Matic a jogada violenta foi justificada

Nemanja Matic teve razão ao reagir de forma enérgica à entrada "criminosa" que poderia ter encerrado sua carreira durante o empate surpreendente em 1 x 1 entre o Chelsea e o ameaçado de rebaixamento Burnley, afirmou o seu treinador José Mourinho neste domingo.

Matic recebeu o cartão vermelho aos 25 minutos do segundo tempo depois de reagir agressivamente à entrada dura de Ashley Burnes, enquanto o atacante do Burnley saiu sem um único cartão amarelo do lance em que visou apenas a perna do volante sérvio.

"Futebol tem muitas emoções envolvidas e Nemanja Matic claramente teve seus motivos para perder as estribeiras", disse Mourinho à Sky Sports.

"A reação de Matic causou o que a ele? Nada. E o que significou a entrada dele para o Matic? Poderia ter sido o fim de sua carreira. Uma entrada criminosa."

Mourinho ainda acusou a Sky Sports de parcialidade, se referindo a uma série de vídeos de incidentes e controvérsias envolvendo o atacante do Chelsea Diego Costa, que a emissora divulgou com a legenda "Os crimes de Costa."

"Se você chamar as atitudes de Diego Costa contra o Liverpool (quando ele foi suspenso por três jogos após um pisão em Emre Can) de criminosas, o mínimo que você deve dizer é que isso (a entrada de Barnes em Matic) é uma entrada criminosa também."

"Como instituição, a Sky não se desculpou com o Chelsea, com o Costa ou comigo."

"Diego Costa foi banido por três partidas. Matic vai provavelmente pegar três jogos também. Me diga quantos jogos vocês acham que eles merecem (de suspensão)?"

Mourinho destacou quatro incidentes que ele acredita terem influenciado no resultado da partida contra o Burnley. O treinador português acredita que Barnes deveria ter sido expulso ainda antes, por uma entrada com o joelho em Branislav Ivanovic aos 31 minutos, e lembrou que o Chelsea não teve pênaltis a seu favor marcados aos 34 e 44 minutos de partida.

O último incidente foi a entrada de Barnes em Matic, e Mourinho questionou a performance do árbitro Martin Atkinson.

"Os melhores jogadores do mundo cometem erros. Esse cavalheiro (Martin Atkinson) é um dos melhores árbitros do futebol europeu, pode cometer erros também", afirmou.

"Mas ele claramente cometeu quatro erros importantes ontem. Ele é como aquele advogado que é consistente e regular pois perdeu 15 casos em 15. Ninguém quer esse tipo de advogado."