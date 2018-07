Para Muricy, Neymar ainda vai melhorar

Neymar já é fera, mas ainda pode mais. Essa é a opinião de Muricy Ramalho, que não se cansa de elogiar o talento do atacante de 19 anos, e de se surpreender com o garoto. "Tem de ver cada coisa que Neymar faz nos treinos. Acho que às vezes nem ele acredita no que fez", afirmou o técnico. Mas, apesar da admiração, Muricy diz que Neymar ainda está em formação e que precisa melhorar em alguns aspectos para ser o eleito o melhor do mundo e chegar pronto para comandar a seleção na Copa de 2014.

"Temos de trabalhar Neymar como uma joia, para que ele seja protagonista e decisivo em 2014. Gosto de deixá-lo mais livre e perto da área adversária, e ele está entendendo isso. Fixo na esquerda, fica mais fácil de ser marcado", disse o treinador.

Muricy também tem orientado Neymar para soltar rapidamente a bola quando estiver antes do meio-campo. "Ali não é lugar para driblar, porque, se perde a bola, o adversário sai na cara do nosso goleiro."

Sobre a decisão do presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro de mandar fazer uma placa para o primeiro gol de Neymar contra Flamengo, Muricy preferiu não individualizar. "Foi um grande gol, como muitos outros marcados na Vila, mas acho que o jogo também merece placa. O que Ronaldinho fez e voltou a jogar foi uma coisa espetacular."

O técnico ficou tão contente com o desempenho do time que resolveu manter a mesma formação que enfrentou o Flamengo. "O time é o mesmo. Felizmente não tivemos nenhuma baixa", adiantou o técnico após o treino de posse bola e aproximação, com reservas e titulares misturados, em campo reduzido, ontem.