Para o futebol feminino ser grande no Brasil, só é preciso vontade

RIO - Em 2004, quando a seleção brasileira foi prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, o futebol feminino era uma promessa no País. Oito anos depois, ainda é. E, pior, 2011 não foi um ano bom. Medalha de prata da seleção no Pan de Guadalajara, eliminação precoce no Mundial, nas quartas de final, e o fim da equipe feminina do Santos, principal do País, por falta de recursos.

Quem vive a modalidade alerta: falta muito para o Brasil reverter o quadro e transformar-se em potência. Mas pode chegar lá.

Para a chefe de Competições de Futebol Feminino da Fifa, Tatjana Haenni, o Brasil tem jogadoras "extremamente talentosas", mas a estrutura do esporte no País não evoluiu da mesma forma. "Não há oportunidades suficientes para jovens garotas jogarem", disse Tatjana, que esteve no Rio para o Soccerex, evento de negócios de futebol.

"Vocês sabem como desenvolver bem o futebol, apenas façam o mesmo pelas meninas", pediu a executiva da Fifa, referindo-se aos resultados do masculino.

Após cinco anos seguidos, 2011 foi o primeiro que não teve a craque Marta como melhor jogadora do mundo, eleita pela Fifa. Ela mesmo deixou claro que não pode mais levar nos ombros o futebol feminino nacional. Na semana passada, após receber o prêmio de segunda melhor, em Zurique (SUI), cobrou de governo e empresas o resgate da categoria.

Para a chefe de competições da Fifa, deveria haver futebol nas escolas e em "clínicas" do esporte. "O País é tão forte no masculino. Se vocês usassem os mesmos princípios, as mesmas ideias, mesmos meios, acho que o feminino seria tão forte quanto."

O treinador vice-campeão olímpico em 2004, René Simões, acha difícil a utilização da mesma estrutura para as duas categorias. "Falta dinheiro no futebol masculino. É uma questão de números: se o orçamento está sempre no vermelho, como vou agregar mais alguém?", indaga Simões. Ele sugere a adoção de um modelo semelhante ao do vôlei, com parcerias com a iniciativa privada e "times sendo alavancados pelas marcas".

Para Simões, a CBF tem feito sua parte, mas poderia fazer mais. "Uma seleção brasileira, seja feminina ou masculina, se autossustenta, não precisa da CBF. Basta conseguir patrocinadores específicos", disse. "É inadmissível que uma seleção vá disputar uma Olimpíada, como fui em 2004, tendo feito só os Jogos Pan-Americanos, os Sul-Americanos e um jogo amistoso contra os Estados Unidos."

Para tentar mudar o quadro, o atual técnico da seleção, Jorge Barcellos, pretende fazer convocações mensais até Londres.

A goleira Barbara Michelini gosta da ideia. "Para ganhar o ouro, temos de colocar as dificuldades de lado. Foi assim que o Japão conseguiu ganhar (o Mundial de 2011), mesmo contra seleções que começaram a preparação um, dois anos antes, como os Estados Unidos", disse a pernambucana, de 23 anos, atleta do Foz Cataratas, do Paraná, campeão da Copa do Brasil de 2011 e classificado para a Libertadores.

O clube, criado em 1996, tem como principal parceira a Itaipu Binacional e gasta R$ 120 mil por mês com a manutenção da equipe - R$ 50 mil em salários. "Falo para os nossos parceiros que, com R$ 250 mil por mês, monto um time campeão do mundo", diz o diretor técnico do Foz, Alex Fogagnoli. "Hoje, fechamos 'no zero' todo mês. No Brasil, tratando-se de futebol feminino, já é uma vitória", afirma. Este ano, o Foz tentará manter a hegemonia brasileira na Libertadores, criada em 2009, que já teve como campeões o Santos, duas vezes, e o São José.