Para patrocinadores, técnico apostou e não teve retorno

O secretário de Esportes e Lazer de São José dos Campos, Sérgio Francisco Theodoro, explica que a Prefeitura não era a responsável pelas garantias financeiras. "Nosso acordo era bancar 20% do orçamento anual, cerca de R$ 220 mil, dinheiro que ia direto para os atletas."

Theodoro afirma que problemas de verbas na equipe não são exatamente uma novidade. "No ano passado eles tiveram dificuldades para fechar as contas e nós socorremos." O secretário relata que este ano as dificuldades financeiras teriam começado mais cedo, em parte porque o time teria se reforçado para competições internacionais, com atletas ganhando salários mais altos, em outra parte porque não houve sucesso na captação de mais patrocinadores. A crise foi se instalando até que, em setembro, houve uma reunião e decidiu-se por fechar o time.

Theodoro conta que procurou manter o investimento da cidade no ciclismo criando um novo grupo, absorvendo vários atletas do anterior. O grupo já participou de competições e atualmente tem o patrocínio do Shopping Colinas, Top Mix, XPro, IBFactoring e Cannondale Brasil.

Marcondes César, dono da empreiteira que patrocinava a equipe, conta que também não foi o responsável pela garantia financeira. "Nosso acordo era de espaço publicitário na camisa", conta. Com a experiência de quem trabalhou com Carlinhos por 8 anos, ele rejeita a ideia de que o técnico tenha falsificado garantias financeiras, mas acredita que teria se complicado ao apostar na vinda de patrocinadores. "Sei que havia negociação com a Volkswagen da região, além da Petrobrás, e parece que, por problemas de prazo para apresentar a documentação, o acordo acabou não saindo", conta. "Além disso, ele contou com premiações prometidas verbalmente."

Marcondes diz que, como praticante e entusiasta do ciclismo, não pretende desistir de investir. Hoje é patrocinador da equipe de Pindamonhangaba.

Giancarlo Clini, diretor comercial da empresa de bicicletas Scott, conta que sua parceria com o time, que durou oito anos, sempre girou em torno do fornecimento de material esportivo e nunca houve problemas. O longo contato com Carlinhos faz com que considere improvável a possibilidade de falsificação de documentos. "Acho que a situação fugiu do controle", comenta. O diretor lamentou o fato de que a equipe tenha fechado. "Tivemos muito mais momentos bons do que de dificuldade."