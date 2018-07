Para Poliana, companheiros mereciam primeira medalha Poliana Okimoto já era a brasileira com maior número de medalhas em Campeonatos Mundiais de esportes olímpicos. Nesta quinta-feira, ela ampliou a sua coleção com o bronze na prova por equipes do Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, chegando pela sexta vez ao pódio. Só na Espanha, foi a terceira medalha dela, a terceira de metais diferentes.