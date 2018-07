Para quem torcer?

Torcer pelo mais fraco é um desafio que todos gostamos de enfrentar, e o fato de ele ter ganho essa condição de zebra em ascensão na corrida no Brasil cria um suspense ainda maior. Certamente Rosberg conquistou muitos brasileiros ao dizer, depois da vitória em Interlagos, que viria para Abu Dabi apostando numa ajuda que Felipe Massa poderia dar impedindo que Hamilton seja segundo colocado. Mas aqui não é de um carro da Williams que pode vir essa ajuda. Numa pista travada, estreita e de retas curtas, melhor deixar a tarefa para algum piloto da Red Bull, McLaren ou até mesmo Ferrari, no caso de Alonso estar com apetite pra fazer uma despedida marcante da equipe que ele defendeu por cinco anos.

A pontuação em dobro, em um circuito estreito como este, de fato, não é justa. Aqui tudo é ainda mais imprevisível do que em uma pista onde acontecem ultrapassagens. Na corrida do ano passado, aqui em Abu Dabi, ocorreram apenas cinco em circunstâncias normais. Outras 30 ocorreram por causa do DRS (abertura da asa traseira na reta). E foi por causa do que aconteceu com Fernando Alonso aqui na decisão do campeonato de 2010 que o DRS foi criado na temporada de 2011. Alonso precisava de um quarto lugar para ser campeão, mas não conseguiu passar o russo Vitaly Petrov depois de várias tentativas seguidas durante as últimas 40 voltas da prova. Ironicamente a Renault, que havia dado dois títulos ao espanhol, acabou por tirar dele a chance de um tri.

E quem poderia imaginar que aquele seria apenas o começo de uma história com muitos bons momentos, mas de final triste para Alonso na Ferrari? Apenas para lembrar: após deixar a McLaren por sérias desavenças, acusações e até chantagem em um caso escandaloso que envolveu a equipe inglesa em 2007, o espanhol teve de amargar dois anos em uma pouco competitiva Renault, para conseguir, em 2010, atingir o seu sonho de pilotar a Ferrari - na qual tinha certeza de conquistar os títulos que lhe faltavam. Se Schumacher conseguiu, por que ele não conseguiria ? Passaram-se cinco anos e os títulos não vieram. Com a corrida de Abu Dabi ele completará 96 largadas pela Ferrari, somando até hoje 11 vitórias, mesmo número de Massa, e atrás de Lauda e Ascari. Vamos imaginar que as 91 de Schumacher sejam um número fictício, pra não perder a graça. Em pole positions, Alonso fez apenas quatro, superado por Barrichello (11), Ascari (13), Massa (15) e Lauda (23). Além das 58 de Schumacher.

Agora ele deixa seu cockpit para Sebastian Vettel. Este, por ser alemão e fã de Schumacher desde os sete anos de idade, tem mais razões para sonhar em obter as tantas taças que se acostumou a ver nas mãos do grande ídolo. Nessa, o torcedor sai ganhando. É a tão esperada chance de se conhecer o real nível de talento do tetracampeão que venceu 39 corridas em 77 disputadas nos quatro anos em que ganhou o campeonato. Até duas corridas atrás, em Austin, Alonso não tinha assinado com a McLaren e ainda discutia com Ron Denis o prazo de validade do contrato. Ele queria um ano, a equipe insistia em dois. Que força incrível tem Alonso! Depois de ter saído da McLaren em pé de guerra com Ron Denis, agora consegue voltar e ainda chega peitando o dono da equipe.

De volta a 2014. A Mercedes não deu margem a surpresas. Deixou de ganhar três corridas e de fazer uma pole. Mas no pior momento da crise de relacionamento entre os pilotos soube estabelecer regras e botar um ponto final, com a lei de "façam o que quiserem, só não batam um no outro". Algo me diz que amanhã, na primeira curva, esta regra não será plenamente respeitada.